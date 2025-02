SM Caen : ce qu’a dit Kylian Mbappé aux joueurs

Ce jeudi matin, les joueurs du SM Caen ont eu la bonne surprise de voir débarquer Kylian Mbappé au centre d’entraînement. L’attaquant madrilène, qui vient de claquer un triplé avec son club face à City en C1, a débarqué dans la matinée pour rendre visite au club dont il est le propriétaire depuis cet été. Déjà pointé du doigt pour sa gestion du club normand, lanterne rouge de Ligue 2, le Français a donc tenu à se rendre sur place pour discuter avec le groupe, le nouveau staff de Michel Der Zakarian et les salariés. Après sa visite, il s’est présenté au micro de la presse locale pour se confier sur cette visite surprise qui s’est décidée dans la nuit.

«Je voulais venir bien avant. Mais ce n’était pas possible. Je voulais être au contact des joueurs, du staff, des salariés. Que les gens sachent à quel point ça compte pour moi d’être ici et que le club a une place importante pour moi. Donc c’était important d’apporter mon soutien encore plus dans la situation actuelle. C’était tout à fait naturel de venir aujourd’hui. Ce que j’ai dit aux joueurs ? Que j’étais avec eux, que la situation était telle qu’elle est et qu’il fallait y croire. En face de moi, j’ai vu un groupe qui n’était pas du tout résigné, motivé à l’idée de se maintenir, de changer cette situation qui est négative sur le plan des résultats. Mais je pense qu’avec la qualité de l’effectif et le soutien des supporters, on peut faire quelque chose de grand. Et cette semaine peut être fondatrice pour la suite de la saison. Le football a démontré que rien n’est impossible. L’expérience que vous avez, que j’ai eue. Il y’a eu des exemples de choses impossibles, mais qui se sont passées. La situation est difficile oui mais elle peut changer. Il ne faut pas trop se projeter et renouer avec une dynamique de victoire.»