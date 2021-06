Euro 2020 : la Belgique retient son souffle pour Kevin de Bruyne et Eden Hazard

Une qualification qui coûte cher. Ce dimanche, à Séville, la Belgique a éliminé le Portugal en 8e de finale de l'Euro 2020 (1-0). Mais les Diables Rouges ont aussi perdu deux de leurs hommes forts. Kevin De Bruyne, d'abord. Victime d'un tacle appuyé de João Palhinha avant la pause, le maître à jouer de la sélection belge est resté quelques minutes au sol avant de reprendre.

Et s'il est revenu après la mi-temps, le milieu de terrain a rapidement compris qu'il ne pourrait pas jouer davantage. Touché à la cheville, KDB pourrait rater le quart de finale contre l'Italie. «Kevin ne pouvait plus tourner sa cheville», expliquait Roberto Martinez à l'issue de la rencontre. Le Citizen a également vu son partenaire Eden Hazard quitter la pelouse prématurément.

Hazard se sent touché

En jambes et efficace dans ses dribbles, le Merengue a dû céder sa place en fin de match. Un souci musculaire, expliquait Martinez, qui indiquait que son n° 10 devait passer des examens complémentaires ce lundi. L'ancien Lillois semblait plutôt pessimiste. «Je verrai demain mais je pense que j’ai un truc. Je me suis fait mal. Une petite douleur dans l’ischio. On va bien analyser la blessure mais je ne sais pas si je serai absent pour le quart», a-t-il indiqué.

Capitaine, il fait contre mauvaise fortune bon cœur, mais, dans le groupe, on craint le pire, à l'image de Thibaut Courtois, son coéquipier au Real Madrid et en sélection. «Je crains donc que son tournoi soit terminé, sauf si un miracle se produit», a-t-il conclu. La course contre la montre est lancée pour la Belgique avant son rendez-vous face à l'Italie.