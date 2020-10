LdC : le RB Leipzig réagit aux retrouvailles avec le PSG

Battu sèchement en demi-finale du Finale 8, à Lisbonne, il y a une poignée de semaines, le RB Leipzig retrouvera son bourreau, le Paris Saint-Germain, dans le groupe H de la Ligue des champions. Mais également Manchester United et l'Istanbul Basaksehir. Un tirage compliqué pour le RB Leipzig, qui a fait réagir son directeur sportif, Markus Krösche. « Avec le PSG, Manchester United et le champion de Turquie Başakşehir, on nous a confié un groupe très exigeant. Nous connaissons Paris grâce aux demi-finales, et nous avons encore à faire à eux. Lors de la dernière campagne de Ligue des champions, nous avons fait sensation au niveau international en atteignant les demi-finales et nous avons montré de quoi notre jeune équipe est capable. Notre objectif est donc, malgré le groupe difficile, d'atteindre à nouveau les huitièmes de finale, » a-t-il expliqué, pas vraiment impressionné.

De son côté, l'entraîneur des Lipsiens, Julian Nagelsmann, a répondu avec un brin d'humour au tirage relevé de son équipe. «En général, je n'ai aucun souhait particulier avant les tirages, pas d'équipes ou de coaches que je souhaite affronter. Mais cela aurait été sympa de découvrir un stade dans lequel nous n'avons jamais joué. Mais le tirage au sort c'est un peu comme les cadeaux de Noël : on a rarement le cadeau que l'on souhaite». Si Julian Nagelsmann retrouvera le Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des champions, il découvrira bel et bien un nouveau stade. Le RB Leipzig et le PSG s'étaient affrontés à Lisbonne au mois d'août (victoire 3-0 du PSG). C'est au Parc des Princes et à la Red Bull Arena qu'ils se retrouveront dans les prochaines semaines.