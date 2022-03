La Juventus Turin accusée d'avoir falsifié son bilan comptable

Afin de s'en sortir économiquement au début de la période Covid-19, lorsque les championnats étaient arrêtés et que tout le monde était confiné, la Juventus Turin avait trouvé un accord avec ses joueurs afin de geler les quatre mensualités que ces derniers auraient dû recevoir pendant cette période.

Cependant selon la Gazetta dello Sport, la Garde des Finances accuse la Juventus de fausse comptabilité, c'est-à-dire de falsification de son bilan comptable. Plusieurs hommes forts du club sont sur la liste des suspects, comme le président Andrea Agnelli ou encore Pavel Nedved. L'accord avec les joueurs n'avait pas été divulgué parce qu’il s'agissait d'un report et non d'une renonciation à leur salaire et aurait permis à la Juventus d'effectuer une réduction des coûts en 2020 et 2021.