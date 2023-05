Chelsea : Mauricio Pochettino a déjà signé son contrat

La suite après cette publicité

L’officialisation n’est plus qu’une question d’heures… Annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur de Chelsea, Mauricio Pochettino va bel et bien rejoindre le club londonien. Comme indiqué, ce dimanche, par Relevo, l’ancien coach parisien a même d’ores et déjà signé son nouveau contrat avec les Blues.

Avec ce bail à long terme dans la poche, l’Argentin de 51 ans dispose donc de la confiance du board londonien. Reste désormais à réaliser le plus compliqué, à savoir relever une formation pointant actuellement à une triste douzième place en Premier League et qui ne disputera pas l’Europe lors du prochain exercice…

