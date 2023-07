Samuel Umtiti explique son choix de signer à Lille plutôt qu’à l’OL

La suite après cette publicité

C’est désormais officiel : le défenseur central français Samuel Umtiti (29 ans) est un nouveau joueur du LOSC. Les Dogues ont annoncé ce samedi matin l’arrivée du champion du monde 2018, qui a paraphé un contrat de deux saisons, soit jusqu’en juin 2025 avec Lille. Une officialisation via un communiqué sur le site qui a été suivi par la traditionnelle conférence de presse. Un point presse plus qu’attendu puisque l’ancien joueur du Barça a pu revenir sur plusieurs thèmes : son état physique, son choix de jouer à Lille, les rumeurs autour de l’OL. Et une chose est certaine : Samuel Umtiti a sorti la carte de l’honnêteté.

«Je suis très heureux d’arriver ici, de revenir en France. J’ai passé de belles années dans ma carrière et de moins bonnes. J’ai pris cette décision parce que j’ai les mêmes principes et valeurs que ce club, et je suis le plus heureux aujourd’hui, d’être parmi vous et de faire partie de cette équipe. L’année passée, j’ai fait une saison assez complète, où j’ai commencé à jouer à partir de décembre parce que je n’avais pas pu faire la pré-saison avec mon ancien club. Je me suis senti très bien, j’ai pu enchaîner les matchs. Physiquement je suis très bien, je suis prêt à jouer et à enchaîner les matchs», a confirmé rapidement Samuel Umtiti qui sort d’une campagne aboutie à Lecce en Serie A, ayant participé grandement au maintien.

À lire

LOSC : Samuel Umtiti justifie son refus d’aller en Arabie saoudite

Le LOSC plutôt que l’OL

Longtemps mentionné dans des rumeurs pour un probable retour à Lyon où il a disputé 170 rencontres, le défenseur de 29 ans n’a pas mâché ses mots. «Je préfère être honnête. Je suis parti de France en appartenant à un club qui est Lyon. J’étais formé là-bas et mon cœur fait partie de cette ville. En revenant en France, logiquement, je pensais à Lyon, je vais être honnête. Au final, j’ai choisi d’aller dans un club qui me voulait, qui avait les mêmes principes et valeurs que moi, où je me retrouvais en tant qu’homme et en tant que joueur de foot. J’ai signé ici, pour le LOSC. Lyon, je n’ai pas envie d’en parler. Je suis venu ici, j’ai envie qu’on parle de Lille. Lyon n’est pas le sujet aujourd’hui, ni demain»

La suite après cette publicité

Le choix de Lille semble logique pour le natif de Yaoundé, qui a confirmé que ses agents et ses représentants étaient en contact avec le club depuis un petit moment, avant de préciser : «je connais cette équipe, je connais les joueurs, leurs qualités. J’ai regardé beaucoup de matchs la saison passée. Je vais venir apporter mon expérience, mes qualités footballistiques. C’est un club avec de grands objectifs, on l’a vu sur les dernières saisons. Le plus important c’est le terrain, avec cette mentalité de vouloir gagner tous les matchs. Mon envie c’est de performer, d’enchaîner les matchs», a-t-il largement expliqué durant sa conférence de presse ce samedi matin.