Samuel Umtiti s’engage deux saisons avec le LOSC

La suite après cette publicité

C’était dans les tuyaux depuis quelques heures et c’est désormais officiel : le défenseur français Samuel Umtiti (29 ans) débarque dans le Nord et signe un contrat avec le LOSC, a annoncé les Dogues ce samedi matin dans un communiqué publié sur leur site : «Le LOSC annonce la signature de Samuel Umtiti, nouveau joueur du LOSC. Le défenseur de 29 ans, champion du monde 2018, s’est engagé avec le club jusqu’en 2025».

Sa saison en prêt à Lecce l’a totalement relancé, lui qui venait d’enchaîner les saisons tronquées, en raison d’un problème au genou qui lui gâchait la vie. Le FC Barcelone n’a pas souhaité continuer l’aventure avec lui malgré la belle éclaircie entrevue en Serie A, et c’est en homme libre que Samuel Umtiti attendait de trouver son nouveau point de chute. Finalement, c’est à Lille que le champion du monde 2018 va se relancer : «Je suis très heureux d’intégrer ce groupe et ce Club. J’attendais ce moment depuis longtemps, et je suis très content que cela se fasse. J’ai beaucoup aimé le discours ambitieux du président et des personnes du Club», a affirmé Umtiti.

À lire

La mise en vente de Mbappé met en ébullition la presse espagnole, le Juventus va sortir un gros chèque pour une grande star de Ligue 1

Retour en Ligue 1

Lille manquait ainsi clairement d’expérience dans son secteur défensif après la perte de José Fonte parti libre à Braga, et Samuel Umtiti viendra corriger cela. Il a là l’occasion de prouver que sa carrière est définitivement relancée, au sein d’un club ambitieux, qui a achevé la saison passée à la 5e place. Une signature que les Dogues ont largement vanté dans leur communiqué : «En recrutant Samuel Umtiti, le LOSC s’attache les services d’un joueur international Champion du Monde, d’un atout défensif de haut niveau et d’un leader d’équipe. La venue de Samuel est un signe fort de la qualité du projet et de l’ambition du LOSC pour les prochaines saisons.»

La suite après cette publicité

En 91 rencontres avec le FC Barcelone, il a remporté le titre de Champion d’Espagne à deux reprises (2018 et 2019), gagné trois fois la Coupe d’Espagne (2017, 2018, 2021), deux fois la Super Coupe (2016,2018) et atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Prêté l’an dernier à Lecce en Serie A, il réalise une très grosse saison, participant grandement au maintien du club italien. Samuel Umtiti va désormais retrouver les pelouses de Ligue 1 après 170 matchs toutes compétitions confondues joués sous le maillot de l’OL jusqu’à son départ pour la Catalogne en juin 2016.