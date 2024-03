Jamaïque : Leon Bailey fustige sa sélection

Homme fort d’Aston Villa, Leon Bailey aurait pu porter les couleurs de la sélection anglaise. Et du haut de ses 26 ans, l’ailier dribbleur, auteur de 8 buts et 8 passes décisives en Premier League cette saison, n’aurait pas fait tâche. Mais il a finalement décidé de représenter son pays de naissance, la Jamaïque. Une petite nation qui offre des standards bien différents de ce qu’il connaît en club. Dans un podcast nommé LET’S BE HONEST, l’ancien du Bayer Leverkusen n’a pas été tendre avec son pays.

«Ils ne sont pas du tout professionnels. Vous recevez les détails de votre vol à 23 heures du soir. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai reçu un dollar de l’équipe nationale de la Jamaïque. Quand je dis non professionnel, vous n’avez pas d’équipement pour vous. Vous y allez et il n’y a qu’un seul maillot. Vous arrivez à un match et vous voyez un maillot de femme. C’est ridicule. Chaque fois que je suis là, c’est comme s’ils ne savaient pas comment opérer. Quand j’y vais, je me sens exposé. N’importe qui peut mettre un appareil photo devant mon visage», a lancé l’international jamaïcain (28 sélections).