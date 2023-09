Séisme Maroc : le geste magnifique du Real Madrid pour un jeune orphelin marocain

Il y a quelques jours seulement, le Maroc faisait face à un terrible séisme qui venait détruire une bonne partie de la ville de Marrakech, mais surtout un nombre incalculable de vies. Une catastrophe qui n’a pas manqué de faire réagir la planète football. Joueurs comme clubs, les hommages et les actions sont nombreuses. La preuve avec le Real Madrid qui selon l’émission espagnole El Chiringuito, serait à la recherche d’un jeune orphelin marocain qui a perdu plusieurs membres de sa famille. Pourquoi lui ? La raison est simple, ce dernier est passé à la télé pour témoigner, en étant vêtu d’un maillot du Real.

«Le Real Madrid essaie de localiser cet enfant et son intention est de l’amener en Espagne», raconte le journaliste Josep Pedrerol. Le jeune garçon a perdu sa mère, son père, ses frères et sa grand-mère. Attristé et ému, le club de Florentino Pérez tente de retrouver le Marocain pour lui offrir une nouvelle vie, en Espagne, lui qui souhaite simplement poursuivre ses études pour rendre fier sa famille, amoindrie. Un geste fort de la part de la Casa Blanca si elle parvient en effet à rapatrier l’orphelin marocain. La très grande classe.