Le message du Real Madrid après le tremblement de terre au Maroc

Terrible. Dans la nuit de vendredi à samedi, le Maroc a été frappé par un immense tremblement de terre (magnitude 7), dans la région de Marrakech. Le bilan est sans appel, avec plus de 600 morts et plusieurs centaines de blessés. Des chiffres qui devraient malheureusement augmenter dans les prochains jours. Une véritable nuit d’horreur qui suscite de nombreuses réactions, à commencer par celle du Real Madrid.

Le club de la capitale espagnole a tenu à réagir à cette nuit d’horreur en soutenant le Maroc dans cette catastrophe sans précédent. «Le Real Madrid CF, son président et son conseil d’administration expriment leur plus profonde consternation et leur solidarité envers les victimes du tremblement de terre que le Maroc a subi ces dernières heures. Notre club tient à exprimer ses condoléances et son affection aux familles des défunts et à tout le peuple du Maroc. De même, nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés, à qui nous transmettons toute notre force et notre affection.»