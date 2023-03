Espagne : Robin Le Normand explique son choix

La suite après cette publicité

Fin février dernier, Robin Le Normand entamait les démarches pour obtenir la nationalité espagnole, afin de jouer avec la Roja. Si son processus de nationalisation a pris du retard puisqu’il n’a pas pu être convoqué par Luis de la Fuente lors de cette trêve internationale, le défenseur de la Real Sociedad aura normalement toutes les chances d’être sélectionné pour le prochain rassemblement en juin. Dans une interview accordée à Movistar Plus+, il s’est exprimé pour la première fois sur son choix d’évoluer avec l’équipe d’Espagne.

« C’était plus facile que je ne le pensais. Il est clair que je suis français, que ma famille est française, mais quand vous regardez ma carrière… C’est ici, en Espagne, que j’ai été formé, que j’ai réalisé mon rêve d’enfant. C’est ici, à la Real Sociedad, que j’ai été formé au professionnalisme et à la compétition. Je suis ici depuis huit ans et je ne vais pas convaincre tout le monde, mais ce n’est pas la question non plus. Je suis très heureux, je suis très fier et ce que je veux, c’est défendre ce maillot avec tout ce que j’ai ».

