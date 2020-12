Real Madrid : les exigences des tauliers du vestiaire à Zinedine Zidane

La suite après cette publicité

En pleines fêtes de fin d'année, tout semble aller pour le mieux du côté du Real Madrid. Les troupes de Zinedine Zidane ont retrouvé le chemin de la victoire, ce qui leur a permis de se rapprocher du leader, l'Atlético de Madrid, en Liga. En Europe, la première place du groupe a été obtenue. Sur le terrain, on voit aussi une équipe qui a retrouvé une certaine solidité défensive, et qui est menée par des joueurs en forme à l'image de Karim Benzema et de Luka Modric.

Il ne faut cependant pas oublier qu'il y a seulement quelques semaines, la situation était bien moins reluisante, puisqu'on pouvait craindre de voir le Real Madrid jouer en Europa League, alors que les Merengues étaient aussi à la traîne sur la scène nationale. Zinedine Zidane lui était plus contesté que jamais. Mais ces victoires face à l'Inter, Gladbach, Séville et l'Atlético, entre autres, ont tout changé. Comme l'explique Marca, un évènement explique cette transformation soudaine.

Les tauliers ont demandé à Zidane de revoir ses plans

Effectivement, plusieurs tauliers se sont réunis avec Zidane quand l'équipe était dans le creux de la vague. Parmi eux, Sergio Ramos, Luka Modric, Karim Benzema, Casemiro et Toni Kroos, qui a pris de l'importance dans le groupe ces derniers mois. C'est avant ce match contre Séville que tous les joueurs cités se sont réunis avec leur entraîneur, et ils lui ont notamment demandé de revoir certaines choses. Ils souhaitaient notamment la création d'un bloc compact et solide, avec moins de rotations pendant un moment.

Certaines compositions du Français n'avaient pas vraiment plu aux joueurs, qui le lui ont fait savoir, sans pour autant remettre en question leur entraîneur, avec qui la relation est toujours idéale selon le média. Ce n'est donc pas un hasard si on voit moins de rotations que dans les premières semaines de la saison, avec un Zinedine Zidane qui n'hésite plus à rééditer ces compositions d'un match à l'autre, avec éventuellement un ou deux changements ponctuels.