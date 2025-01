Ligue des Champions : l’équipe type de la 8e journée

La phase de la ligue a pris fin mercredi soir avec un multiplex de 18 matches, qui laissera un souvenir mitigé à ceux qui l’ont suivi. Mais attachons-nous à mettre en avant les joueurs qui ont livré une performance XXL. Et commençons par un nouvel hommage à Lucas Chevalier, décidément étincelant dans cette saison régulière de Ligue des Champions. Le succès éclatant du LOSC sur le score de 6-1 doit aussi à son portier, qui n’a pas hésité à aller au contact face aux rugueux joueurs du Feyenoord.

Pour l’aider dans sa tâche, il a pu compter sur un Mitchel Bakker de feu. Repositionné à son poste de prédilection, latéral gauche, le Néerlandais s’est régalé aussi bien défensivement qu’offensivement, en composant un duo de feu avec Sahraoui, sur lequel nous reviendrons d’ici quelques lignes. Difficile de mettre en avant des défenseurs au cours d’une folle soirée où les attaques ont clairement pris le dessus sur les arrière-gardes. Notons la belle performance de l’inusable Otamendi face à Vlahovic, ou encore celle de Schlotterbeck contre le Shakhtar Donetsk. Et puis une fois n’est pas coutume, nous installons un joueur de Sturm Graz, le club autrichien, en la personne du latéral droit Malic, auteur du but de la victoire face au RB Leipzig, pour la 2e victoire de la campagne européenne achevée à la 30e place.

Des triplés à la pelle

Passons désormais à l’entrejeu, où nous installons un double pivot très offensif, avec Jude Bellingham et Mario Pasalic. Les deux ont marqué, face à Brest pour le premier, face au Barça pour le second. Le Croate se souviendra sûrement un peu plus de son but qui a offert le point du match nul face aux Blaugranas… Dans un schéma en 4-2-3-1, nous titularisons forcément Morgan Rogers, auteur d’un triplé retentissant face au Celtic Glasgow. Deux buts dès les 3e et 5e minutes, puis un troisième en fin de rencontre pour sceller le succès des siens et surtout une place dans le top 8.

Sur les ailes, comment ne pas installer Ousmane Dembélé, lui aussi auteur d’un triplé sur la pelouse de Stuttgart. Souvent raillé pour son inefficacité, l’international français a affiché une insolente réussite mercredi soir, avec notamment deux très beaux buts. Sur l’autre côté, place à Osame Sahraoui, qui a été le détonateur du LOSC face au Feyenoord. Un premier but d’entrée et un cauchemar pour le malheureux Trauner, qu’il a conduit au but contre son camp. Il est aussi à la passe décisive sur le but de Cabella. Une prestation majuscule. Et enfin, pour occuper la pointe de l’attaque, difficile d’ignorer Lautaro Martinez, qui a torturé l’AS Monaco avec un triplé également.