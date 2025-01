Barça : Hansi Flick et Pedri amers après le match nul face à Getafe

Après le match nul décevant contre Getafe (1-1), Hansi Flick n’a pas caché sa frustration. L’entraîneur a exprimé son mécontentement face à la prestation de son équipe, soulignant le manque d’efficacité. « Nous voulions gagner et nous avons eu des occasions. Nous sommes déçus. Nous savons ce que c’est que de jouer ici. Ils ont bien défendu mais nous avons manqué de finition. Nous avons eu beaucoup d’occasions mais nous n’avons pas réussi à les concrétiser. Nous avons peut-être manqué de vitesse dans la circulation du ballon. Il y avait beaucoup d’émotion dans ce stade. Je n’avais jamais vu cela auparavant. Nous devons l’accepter », a expliqué le coach barcelonais.

De son côté, Pedri a, lui aussi, souligné les mêmes éléments que son entraîneur : « je pense que dans ce genre de match, on veut se créer beaucoup d’occasions, mais nous aurions dû garder l’avantage. Nous savions qu’ils allaient défendre bas et arrêter le jeu. Ce n’était pas un mauvais match, nous nous sommes créés des occasions mais nous n’avons pas marqué. J’ai vu Jules sur le but, mais si on ne gagne pas, la passe décisive ne sert à rien ».