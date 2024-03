PSG : Luis Enrique juge les débuts de Lucas Beraldo

Arrivé lors du dernier mercato hivernal dans la capitale française, Lucas Beraldo s’intègre progressivement dans le groupe parisien. Profitant des nombreuses blessures dans le secteur défensif, le Brésilien de 20 ans bénéficie d’ailleurs d’un temps de jeu conséquent, que ce soit sur le côté gauche ou dans l’axe de la charnière centrale parisienne. Présent en conférence de presse, ce samedi, avant la réception du Stade de Reims, son entraîneur Luis Enrique est d’ailleurs revenu sur les premiers pas de l’Auriverde. «C’est évident que chaque joueur à un poste de prédilection mais il ne faut pas se concentrer sur ça. J’aime beaucoup Beraldo dans l’axe mais si l’équipe a besoin de lui sur un côté, pourquoi ne pas le faire ? C’est pareil pour Lucas Hernandez, pareil pour Dembélé qui est ailier mais peut jouer au milieu ou en attaque. Pour moi, même un attaquant peut jouer défenseur si l’équipe a besoin. Il faut jouer là où on a besoin de toi et j’aime ces joueurs qui peuvent se sacrifier pour l’équipe, c’est la plus belle chose pour un groupe».

Et d’ajouter : «je l’ai dit, je l’ai répété, c’est le fruit du travail de Luis Campos de pouvoir recruter un joueur comme lui dans un poste délicat pour nous avec des blessures. On a besoin de temps pour s’adapter, un changement de continent, de pays, de langue, de philosophie. On dirait qu’il est Parisien et qu’il sort du centre de formation, c’est incroyable la manière dont il s’est adapté. C’est un joueur qui a beaucoup de personnalité et d’incroyables qualités. Il s’adapte parfaitement à notre idée de jeu, c’est l’exception qui confirme la règle car en général tout le monde a besoin de temps pour s’adapter». Lucas Beraldo, auteur d’une performance remarquée contre la Real Sociedad, appréciera forcément…

