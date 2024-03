Real Sociedad - PSG : Lucas Beraldo a marqué les esprits

Arrivé au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato hivernal contre un chèque de 30 millions d’euros, Lucas Beraldo (20 ans) n’a pas tardé à faire ses débuts dans la capitale française. Profitant des blessures de Presnel Kimpembe et Milan Skriniar, le défenseur brésilien - baladé entre le couloir gauche et l’axe de l’arrière-garde parisienne - a ainsi enchaîné les rencontres sous les ordres de Luis Enrique. Quelques fois loué, souvent critiqué, notamment dans des positions plus excentrées, l’ancien joueur de São Paulo disposait, malgré tout, encore une fois de la confiance de son entraîneur, mardi soir, pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions (2-1). Aligné en défense centrale, son poste de prédilection, aux côtés de Lucas Hernandez, et après une période d’adaptation nécessaire, l’Auriverde a tout simplement brillé pour sa deuxième titularisation dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs.

Omniprésent dans le duel et inspiré dans ses relances, il a ainsi rapidement fait oublier les absences de Danilo et Marquinhos, encore trop juste après sa blessure au mollet survenue contre Nantes. Serein tout au long de la rencontre, Beraldo a multiplié les bons retours défensifs, à l’image de ce tacle décisif juste avant la pause pour repousser un centre basque (42e). Toujours aussi concentré au retour des vestiaires, il repoussait sur sa ligne (79e) tout en se montrant impactant dans le jeu offensif des siens. Sur le second but parisien, il est d’ailleurs à l’origine de l’action avec une passe tranchante cassant les lignes adverses. Semblant imperméable à la pression, et ce malgré son jeune âge et la pression mise par les pensionnaires de la Real Arena, le natif de Piracicaba n’a finalement jamais craqué, terminant la rencontre avec des statistiques logiquement flatteuses (9 duels remportés sur 14 disputés, 7 ballons récupérés et 3 interceptions).

Beraldo dans la cour des grands !

Interrogé sur sa performance du jour, le gaucher d’1m82 préférait toutefois retenir la prestation collective avant d’évoquer son cas personnel. «Je pense que c’était une excellente performance. Toute l’équipe a su jouer son rôle de la meilleure façon possible pour que nous puissions repartir avec la qualification ce soir. Mon match ? Je me sens vraiment bien, mais ce n’est pas seulement moi, c’est toute l’équipe qui a très bien réussi à remplir son rôle. Tout le monde a réussi à bien exécuter ce que l’entraîneur nous proposait et nous avons réussi à remporter la victoire. Je suis très heureux de jouer la Ligue des champions et maintenant, pouvoir jouer les quarts de finale, c’est un rêve devenu réalité». Humble, celui qui a par ailleurs avoué sa fierté d’être appelé avec le Brésil en profitait également pour adresser un message fort à son coach.

«Je dois beaucoup à l’entraîneur pour mon adaptation. Le fait de parler espagnol m’aide. Marquinhos aussi qui me parle tout le temps. Je dois les remercier pour mon adaptation», soulignait ainsi le gaucher d’1m82. Après avoir évolué aux côtés de Danilo contre Rennes puis ceux de Mukiele sur la pelouse monégasque, Beraldo s’impose donc, aujourd’hui, comme l’un des piliers forts de la défense parisienne. De passage en zone mixte pour répondre aux questions de PSG TV, l’Ibère ne manquait d’ailleurs pas d’afficher son enthousiasme vis à vis du numéro 35 parisien. «Beraldo ! J’aime Beraldo… qui ne l’aime pas ?» demandait l’intéressé. En attendant de mettre un nom sur de possibles détracteurs, reste désormais à connaître la volonté de Luis Enrique avec son protégé lorsque l’infirmerie du PSG se videra et qu’une concurrence plus relevée pointera le bout de son nez…