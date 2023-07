Alexander Blessin est le nouvel entraîneur de l’Union Saint-Gilloise

«Un nouveau contrat a été proposé à Karel mais aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties. Malgré le contrat en cours, l’Union n’a pas jugé cet engagement suffisant pour poursuivre la coopération». Voici ce que déclarait l’Union Saint-Gilloise, le 21 juin dernier, pour officialiser le départ de Karel Geraerts. Annoncé sur les tablettes de Strasbourg, qui a finalement décidé de faire confiance à Patrick Vieira, le technicien belge est remplacé par Alexander Blessin.

Comme indiqué par le club bruxellois, ce lundi, le coach allemand de 50 ans, sans club depuis décembre 2022 après un passage réussi à Ostende et une expérience moins glorieuse au Genoa, a signé pour deux saisons avec l’USG et prendra en charge le groupe de joueurs bruxellois dès le 5 juillet. «L’Allemand Alexander Blessin (50 ans) a signé un contrat de deux saisons en tant que T1 au Parc Duden. Blessin a précédemment été entraîneur au KV Oostende et au Genoa CFC. Avec le staff technique actuel, l’entraîneur prendra en charge le groupe de joueurs à partir du mercredi 5 juillet», précise le communiqué.

