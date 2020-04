Le FC Barcelone et la Juventus préparent un drôle d'échange

C'est une information qui surprend tout le monde en Espagne, et surtout à Barcelone. Depuis quelques jours déjà, différents médias européens évoquent un possible départ d'Arthur Melo, qui aurait été mis en vente par le FC Barcelone, et ce alors que le Brésilien ne faisait clairement pas partie des principaux candidats à un départ cet été. On parlait effectivement d'Ivan Rakitic ou d'Arturo Vidal comme joueurs dont le club souhaitait se débarrasser au milieu, pouvant aussi servir de monnaie d'échange dans différentes opérations, comme celle menant à Lautaro Martinez.

Mais c'est bel et bien le Brésilien qui pourrait être poussé vers la sortie. Comme l'explique Mundo Deportivo, le joueur de 23 ans a bon nombre de prétendants à travers l'Europe, et si l'intérêt de Tottenham et de l'Inter était déjà sorti ces derniers jours, voilà que la Juventus serait entrée dans la course. Et les Turinois ont, toujours selon le journal, des arguments solides pour convaincre les Barcelonais. Le média parle déjà d'une opération XXL avec plusieurs joueurs de la Vieille Dame dans l'opération, et Josep Maria Bartomeu et ses équipes seraient très réceptifs.

Arthur ne veut pas partir

Miralem Pjanic en fait partie, mais s'il y a un joueur qui plaît beaucoup du côté du Camp Nou, c'est Rodrigo Bentancur, le milieu de terrain uruguayen de 22 ans, notamment à cause de sa jeunesse. Dans d'autres secteurs, Federico Bernardeschi, dont le nom était déjà revenu l'été dernier, plaît toujours au Barça, alors que Mattia de Sciglio est aussi un joueur considéré comme attractif par les décideurs catalans. Si l'avenir de Samuel Umtiti est toujours incertain, les Catalans pourraient aussi en profiter pour piocher un défenseur central à Turin. Matthijs de Ligt est toujours le grand rêve du Barça, alors que Merih Demiral et Daniele Rugani sont aussi très appréciés par le champion d'Espagne en titre.

De son côté, le principal concerné a fait savoir à ses dirigeants qu'il ne compte pas partir, et ce quel que soit le club intéressé par ses services. Il serait également en train de suivre un plan d'entraînement intensif pour retrouver son meilleur niveau physique et laisser de côté les quelques pépins qui l'ont parfois freiné depuis son arrivée il y a deux ans. Mais le FC Barcelone a besoin de liquidités ou de joueurs à échanger s'il souhaite mener à bien le transfert de Lautaro Martinez, entre autres...