Mikel Arteta prolonge avec Arsenal

C’est une nouvelle que les fans d’Arsenal ont longtemps attendue et qui est désormais officielle. En fin de contrat à l’issue de la saison, Mikel Arteta prolonge son contrat sur le banc des Gunners. Il est désormais lié au club londonien jusqu’en 2027. «Nous sommes ravis d’annoncer que Mikel Arteta a signé un nouveau contrat à long terme avec le club» a annoncé Arsenal sur son site internet.

Arrivé à la place d’Unaï Emery - et de l’intérimaire Fredrik Ljungberg - en décembre 2019, l’ancien entraîneur adjoint de Manchester City a remporté la FA Cup (2020) et deux Community Shield (2020 et 2023) avec les Gunners. Dauphin de City durant deux saisons d’affilée en Premier League (2022-2023 et 2023-2024), il a également permis à Arsenal de retrouver la Ligue des champions, la saison passé, pour la première fois depuis 2017.