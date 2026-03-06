Real Madrid : 10 absents dans le groupe face au Celta Vigo

Quelques jours après une défaite face à Getafe à domicile (0-1), le Real Madrid repart de l’avant. Ce vendredi soir à 21 heures, les Merengues, deuxièmes de Liga, se déplacent pour défier le Celta Vigo, sixième du championnat et futur adversaire des Gones en Ligue Europa. Pour ce choc, Alvaro Arbeloa va encore devoir bricoler.

Le technicien espagnol doit faire sans de nombreux joueurs, entre les blessés et suspendus. Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo, Eduardo Camavinga, Alvaro Carreras, Dean Huijsen, Eder Militão, David Alaba, Dani Ceballos ou encore Franco Mastantuono manquent à l’appel. Soit 10 joueurs. En revanche, il pourra s’appuyer sur un groupe de 21 joueurs, où figurent notamment Vinicius Junior ou des jeunes du club venus compléter l’équipe.