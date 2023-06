MU : le Qatar envoie une 5e offre et un ultimatum

La saga du rachat (ou non) de Manchester United se poursuit. Et cette fois, le Qatar en a assez. Opposé à INEOS et Sir Jim Ratcliffe, le Cheikh Jassim ben Hamad al-Thani vient d’envoyer une cinquième offre pour racheter le géant anglais, selon la BBC.

Cette offre serait de 5,8 milliards d’euros et ce n’est pas tout. Étant donné que le mercato approche à grands pas, le clan qatari a indiqué que cette proposition sera la dernière du Cheikh et que la famille Glazer a jusqu’à vendredi pour trancher. Le dénouement est proche.

