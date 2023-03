Chelsea : Marcus Bettinelli prolonge jusqu’en 2026

Troisième gardien de Chelsea derrière Kepa et Edouard Mendy, Marcus Bettinelli a décidé de poursuivre l’aventure avec les Blues. Le club londonien a communiqué l’information ce lundi. Le portier de 30 ans a prolongé son contrat jusqu’en juin 2026. Depuis son arrivée à l’été 2021, le gardien anglais n’a disputé qu’une seule rencontre avec l’actuel 10e de Premier League. Il s’est exprimé sur son choix sur le site officiel du club.

La suite après cette publicité

« C’est un privilège d’être dans un club comme Chelsea, l’un des plus grands clubs du monde, et il y a quelques années, quand j’ai signé, j’étais ravi d’être ici, ravi de signer. Être ici maintenant, voir le club traverser cette transition et voir ce que nous sommes en train de développer, c’est incroyable d’en faire partie et je suis ravi d’être ici pour quelques années supplémentaires. »

À lire

Chelsea compte sur N’Golo Kanté face au Real Madrid