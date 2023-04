FC Barcelone : l’incroyable résurrection de Marc-André ter Stegen

La suite après cette publicité

Un pari sur l’avenir, voici ce que faisait le FC Barcelone en misant sur Marc-André ter Stegen à l’été 2014 alors qu’il n’avait que 22 ans. Un peu moins d’une décennie plus tard, le bilan est plutôt solide pour le portier allemand avec notamment la Ligue des Champions 2015, les Liga 2015, 2016, 2018 et 2019 ou encore les Coupes du Roi 2015, 2016, 2017, 2018 et 2021. Le tout après 369 matches disputés pour 154 clean-sheets et avec 359 buts concédés. Les 12 millions d’euros dépensés à l’époque pour l’arracher au Borussia Mönchengladbach ont été largement compensés, mais pourtant l’aventure n’a pas été qu’un long fleuve tranquille pour l’Allemand qui aura connu plusieurs vies en Catalogne. Des débuts difficiles avec la concurrence de Claudio Bravo où il aura été précieux lors de la victoire en Ligue des Champions pour l’édition 2015, puis une irrésistible montée en puissance jusqu’à 2019 où il était incontestablement dans le gratin européen à son poste. Sous contrat jusqu’en juin 2025, il avait eu depuis plus de mal, surtout depuis sa prolongation en octobre 2020 puisque sa carrière blaugrana était marquée aussi par les échecs.

Portant le sceau d’humiliations en Europe comme l’AS Roma (3-0), Liverpool (4-0) ou encore le Bayern Munich (8-2), le portier allemand restait un gardien de référence, mais son niveau affiché était moins impressionnant qu’auparavant. En tout cas, c’était le cas avant la saison 2022/2023. Certes aidé par une défense plus solide où le tandem Ronald Araujo - Andreas Christensen a été régulièrement irréprochable, Marc-André ter Stegen a aussi réalisé des performances importantes. S’il n’a pas pu empêcher son équipe de sombrer en Europe, que ce soit en Ligue des Champions (10 buts concédés en 5 matches) ou en Ligue Europa (4 buts concédés en 2 matches) où il n’aura jamais réussi à garder ses cages inviolées, le joueur de 30 ans a fait preuve d’une réelle suprématie sur le sol espagnol.

Intraitable à l’image de sa défense, il n’a concédé que neuf buts après 30 journées, soit une moyenne de 0,3 but concédé par match. En outre, il vient d’atteindre les 23 clean-sheets avec le club catalan sur cette saison et égale le record précédemment détenu par Claudio Bravo depuis la saison 2014/2015 après un nouveau match solide contre l’Atlético de Madrid (1-0). S’il conserve ses buts inviolés encore un match de plus, il rejoindra par ailleurs Petr Cech (Chelsea, 2004-2005) et Jan Oblak (Atlético 2015-2016) avec le plus grand nombre de clean-sheets obtenus sur une saison de championnat par une équipe du top 5 européens. Par ailleurs, s’il concède moins de 8 buts ou moins sur les 8 prochains matches, il ferait mieux que les 18 buts concédés par Jan Oblak lors de la saison 2015/2016.

Si Barcelone concède 5 buts ou moins sur les 8 prochains matches, le record européen de Chelsea avec seulement 15 buts concédés (2004-2005) tomberait également. Des chiffres hallucinants pour Marc-André ter Stegen qui, s’il est aidé par une défense de fer, dispose d’une importance capitale dans ces performances. Son coach Xavi Hernandez est en tout cas agréablement étonné : «ce n’est pas normal d’avoir encaissé neuf buts en 30 matchs. Ce n’est pas normal. J’ai beaucoup de confiance. Il est déterminé, il est exceptionnel, c’est une garantie. Je dis toujours qu’il est l’un des trois meilleurs gardiens de but au monde et pour la façon dont nous voulons jouer, c’est le meilleur.» Par ailleurs, Marc-André ter Stegen est en route vers son premier trophée Zamora en carrière (qui récompense le gardien qui encaisse le moins de buts en Liga sur une saison), ce qui semble étonnant par rapport à sa longévité en terres catalanes. En route vers le titre avec le FC Barcelone et propulsé numéro un avec l’Allemagne depuis la blessure de Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen marche sur l’eau pour le plus grand bonheur de ses coachs.