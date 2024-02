Clermont-Brest : le constat sans appel de Pierre Lees-Melou

Brest au ralenti. En marge de sa défaite contre le Paris Saint-Germain à l’occasion des 8es de finale de la Coupe de France, le Stade Brestois espérait relancer la machine sur la pelouse de Clermont. Si Pierre Lees-Melou a montré la voie à ses partenaires au retour des vestiaires, les Ty-Zefs ont concédé le but de l’égalisation une quinzaine de minutes plus tard sur une tête rageuse de Grejohn Kyei (1-1). Conséquence, le club finistérien cale au classement et peut perdre sa place de troisième en cas de victoire de Monaco à Nice (20h45).

Classement live Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Brest 37 21 12 10 7 4 30 18 18 Clermont 16 21 -18 3 7 11 15 33

Outre la frustration générée par le résultat, le buteur côté Brestois a livré un constat sans appel sur la performance collective des Bretons au micro de Prime Video. «Ce n’était pas un bon match, vous n’avez pas dû vous régaler. On pensait avoir fait le plus dur en marquant le premier but mais je pense que derrière, on a été trop attentiste. On doit essayer de plier ce match au lieu de reculer. Notre équipe est réputée pour aller vers l’avant et être agressive et là on en a manqué, c’est dommage», a-t-il concédé à l’issue de la rencontre.