PSG : Luis Fernandez réclame un changement d'attitude

Un indice pas rassurant. Après avoir mené deux buts à zéro contre l'AS Monaco, le Paris St-Germain s'est écroulé en deuxième mi-temps, pour finalement perdre ce match (3-2). Les hommes de Thomas Tuchel ont montré fragilité défensive, déconcentration collective et difficultés physiques. Un constat inquiétant juste avant le match primordial contre Leipzig en Ligue des Champions.

Un changement d'attitude est donc nécessaire, du moins selon Luis Fernandez. L'ancien coach parisien a livré ses impressions à l'AFP : « à Monaco il y a eu un relâchement, avec moins de concentration, d’intensité, d’engagement, on oublie les fondamentaux du foot. On sait que dès que tu te relâches au haut niveau, tu es puni. Il faut que le PSG change d’attitude, retrouve celle du quart et de la demi-finale de cet été, il faut retrouver ce comportement, cette motivation ».