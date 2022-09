Cristiano Ronaldo a dit non à Naples et au Sporting CP

Cet été, Cristiano Ronaldo a été associé à de nombreux clubs. Et un paquet d'entre eux ont refusé de le recruter quand Jorge Mendes leur a proposé. D'autres en revanche, n'étaient pas contre.

Mais d'après le journaliste Edu Aguirre, proche de CR7 et journaliste pour El Chiringuito, Naples et le Sporting CP n'ont jamais été des options envisageables pour la star portugaise. L'option la plus probable est qu'il reste à Manchester United, même si tout est possible d'ici ce soir.