Griezmann s’est mué en commentateur de foot US après France - Irlande

Jeudi, l’équipe de France a remporté sa confrontation face à l’Irlande (2-0), poursuivant ainsi sa série d’invincibilité depuis le début de sa campagne de qualifications pour l’Euro 2024 (5 victoires en 5 matchs). Une rencontre durant laquelle Antoine Griezmann a pesé par sa présence au milieu de terrain, sa qualité de passe et ses coups de pied arrêtés. À l’issue du duel face aux Irlandais, le joueur de l’Atlético Madrid a rapidement troqué son costume de maître à jouer de la sélection tricolore pour celui de commentateur sportif.

Grand amateur de sports US, Antoine Griezmann a débarqué dans les locaux de beIN Sports pour y jouer les consultants en compagnie Lionel Buton, commentateur du match entre les Chiefs de Kansas City et les Detroit Lions (20-21) comptant pour la saison régulière de NFL. «Let’s go Chiefs. On ne pouvait pas dormir là, les gars, premier match de la saison», a lâché le natif de Mâcon, casque aux oreilles. Dans la foulée, son passage en cabine a automatiquement été immortalisé sur les réseaux sociaux.