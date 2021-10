Le Bayer Leverkusen de Gerardo Seoane, le nouvel animateur de la Bundesliga

En tête de la Bundesliga avant la 8e journée, le Bayern Munich est là où on l'attend. Néanmoins, une équipe a aussi très bien débuté la saison, il s'agit du Bayer Leverkusen. Avec 16 points acquis sur 21 possibles, l'équipe désormais coachée par Gerardo Seoane est une petite sensation. Cinquième de Bundesliga en 2020 et sixième en 2021, le club de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a envie de retourner en Ligue des Champions et pour cela, il a mis les moyens cet été. Après l'intérim d'Hannes Wolf et le départ il y a quelques mois de Peter Bosz, Gerardo Seoane est arrivé avec une belle réputation. Âgé de 42 ans, il a remporté les 3 derniers titres de champion de Suisse avec les Young Boys de Berne.

Fort de cette étiquette, il a vite insufflé une nouvelle dynamique à Die Werkself. L'ancienne gloire allemande Lothar Matthaüs avait d'ailleurs fait part de son étonnement de voir un Bayer Leverkusen aussi performant en ce début de saison et a félicité les débuts de Gerardo Seoane : «je suis assez surpris par lui. Il a compris la ligue très rapidement et a donné au Bayer Leverkusen une très belle signature. Un football rapide et attrayant sur les ailes, un excellent avant-centre avec une structure chic et défensive et une stabilité presque meilleure que par le passé.» Désormais attendu, Gerardo Seoane peut compter sur un effectif en parfaite adéquation avec ses idées.

Une équipe très solide

Installant directement un 4-2-3-1, il a vite trouvé la bonne formule. L'indiscutable gardien finlandais Lukas Hradecky est resté dans les cages tandis que Jeremie Frimpong et l'ancien Parisien Mitchel Bakker donnent satisfaction dans les couloirs. Malgré la blessure du patron Edmond Tapsoba qui devrait bientôt revenir, il a trouvé plusieurs combinaisons en défense avec la recrue Odilon Kossounou mais aussi le retour à un très bon niveau de Jonathan Tah. Enfin, le jeune Équatorien Piero Hincapié (19 ans) arrivé l'été dernier fait sensation au cours des derniers matches et parvient à prendre petit à petit une place dans le onze au détriment d'Odilon Kossounou qui a encore besoin d'un temps d'adaptation. L'an dernier, le Bayer Leverkusen n'avait pas une défense catastrophique (39 buts encaissés, troisième total derrière Leipzig et Wolfsbourg), néanmoins on sent un peu plus de sûreté. Le Bayer Leverkusen n'a concédé que 7 buts en 7 matches et seuls Fribourg et Mayence font mieux dans l'élite (5). Bien en place derrière, le Bayer Leverkusen reste avant tout une machine à buts.

Derrière un double pivot où Kerem Demirbay est indiscutable et où Charles Aranguiz et Robert Andrich partagent souvent les minutes, le quatuor offensif a de quoi rendre fou les défenses allemandes avec 20 buts inscrits en 7 matches, seul le Bayern Munich (24 buts) fait mieux. Si Paulinho, Amine Adli et Karim Bellarabi se battent pour une place dans le couloir, les trois autres sont indéboulonnables. L'autre aile est la propriété de Moussa Diaby qui a déjà marqué 4 buts et délivré 1 offrande en 7 matches. Devant, Patrik Schick fait honneur à sa réputation de buteur avec 6 buts et 2 passes décisives en 7 matches. Néanmoins, le patron de cette équipe n'a que 18 ans et s'affirme comme l'un des tout meilleurs joueurs de Bundesliga. Il s'agit de Florian Wirtz qui dispose de 4 buts et 5 passes décisives en 6 matches de Bundesliga. Joueur impactant dans l'effectif de Gerardo Seoane, il est la pierre angulaire de son Bayer Leverkusen 2021/2022.

Le révélateur Bayern Munich

Si les résultats sont excellents à l'image d'un solide 4-0 contre le Borussia Mönchengladbach, le seul gros choc contre le Borussia Dortmund s'est soldé par une défaite 4-3 où une certaine naïveté s'est dégagée. Gerardo Seoane est donc attendu demain contre le Bayern Munich. Exigeant, son jeu demande une grande discipline tactique avec Kerem Demerbay qui recule souvent pour passer à trois derrière et permettre aux latéraux (Bakker/Frimpong le plus souvent) de monter. Cela permet d'avoir jusqu'à six à sept joueurs dans les zones offensives. Pour limiter les dégâts lors des replis, Gerardo Seoane a assumé un choix basé sur la puissance physique et la vitesse lors des transferts de l'été.

Encore une fois, Gerardo Seoane attend un investissement total et un jeu agressif sur l'adversaire contre le Bayern Munich : «nous savons que dans une bonne journée, nous pouvons bien jouer contre le Bayern et obtenir un bon résultat. Nous avons besoin de courage et d'agressivité pour pousser haut. Mais aussi de compréhension (du jeu) pour gérer la profondeur, parfois. Je ne veux pas surestimer la situation au classement, même si cela crée une explosivité supplémentaire à ce match. Cela nous montre où nous en sommes et ce que nous devons encore améliorer. Bien sûr, les matchs contre le Bayern sont toujours quelque chose de spécial». Ce nouveau test pour le Bayer Leverkusen permettra de mettre en relief le bon travail réalisé depuis plusieurs semaines ou bien exposer un peu plus les faiblesses contre les gros adversaires. Gerardo Seoane passe au révélateur.