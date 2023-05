Le journaliste insulté par Vinicius Junior se lâche !

La suite après cette publicité

Depuis lundi, l’Espagne vit au rythme de l’affaire Vinicius Junior. Victime d’insultes racistes, l’attaquant du Real Madrid a reçu une véritable vague de soutiens après les événements. Pointées du doigt, les instances dirigeantes du football espagnol tentent, elles aussi, de réagir pour démontrer que le racisme n’a pas sa place dans les stades. Toutefois, certains n’ont toujours pas digéré le comportement du Brésilien.

C’est le cas du journaliste que le Merengue a insulté en zone mixte. Filmée, la scène montrait un journaliste demander à Vinicius Junior s’il comptait s’excuser. Ce à quoi le Brésilien a répondu : « vous êtes stupide ». Ce journaliste s’appelle Andrés Garcia et il a répondu au Madrilène dans un billet publié sur Super Deporte. Pour lui, pas question de remettre en cause les faits graves de racisme subis par le joueur. En revanche, il n’a pas apprécié que Vincius Jr fasse des généralités. Car sa question ne portait pas sur les insultes reçues.

«Une bonne partie du football espagnol et vos propres collègues de profession ne vous aime pas»

« Je ne suis pas stupide, Vinicius. Je ne suis qu’un journaliste qui vous a posé une question à laquelle vous avez répondu par une insulte. Un geste, comme celui de "Segunda" (Vinicius a chambré les fans du VCF d’être relégués en 2e division), comme tant d’autres. Je ne suis pas stupide. Ni les fans de Valence. La majorité des stades de première division et les supporters qui vous connaissent depuis longtemps non plus. Ça ne colle pas », a-t-il écrit, avant d’y aller plus fort.

« Une bonne partie du football espagnol et vos propres collègues de profession ne vous aiment pas. Mais pas parce que vous êtes noir. Ils ne vous aiment pas parce que vous provoquez, manquez de respect et méprisez tout ce qui ne s’appelle pas le Real Madrid. Nous condamnons tous le racisme. Nous applaudissons quand ceux qui vous ont insulté à cause de la couleur de votre peau sont identifiés et punis. Nous voulons tous que ces gens soient exclus de Mestalla à vie. Ne vous méprenez pas, Vinicius. Ne mélangez pas tout. Ne nous traitez pas de stupide. » C’est dit.