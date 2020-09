Bryan Dabo va signer à Benevento

Âgé de 28 ans, Bryan Dabo s'apprête à quitter la Fiorentina deux ans et demi après son arrivée en provenance de Saint-Etienne. Après une quarantaine de matches sous les couleurs de la Viola et un prêt intéressant du côté de la SPAL (16 apparitions - 1 but en Serie A) malgré la relégation de son équipe, l'international burkinabé va rester en Italie.

Le promu Benevento a trouvé un accord avec le joueur, mais aussi avec la Fiorentina. Selon nos informations, le transfert devrait être officialisé d'ici la fin de la semaine. Dabo retrouvera à Benevento un ancien pensionnaire de Ligue 1, à savoir l'ancien défenseur de l'AS Monaco Kamil Glik.