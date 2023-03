Barça : Frenkie de Jong balaye les doutes sur son avenir

La suite après cette publicité

Courtisé par Manchester United l’été dernier, Frenkie de Jong avait fait le choix de rester à Barcelone pour y écrire son histoire. Le milieu de terrain néerlandais, excellent cette saison sous les ordres de Xavi, n’entend pas faire volte-face dans les mois à venir. Dans un entretien accordé à la radio catalane RAC1 ce jeudi, le joueur de 25 ans a confirmé sa volonté de s’installer en Catalogne, dans la durée.

«L’été dernier, j’étais tranquille parce que je savais que je voulais continuer au Barça, et je n’ai pas changé d’avis. J’ai toujours rêvé de jouer pour ce club et je veux réussir ici, a confié l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam. Je suis très heureux, à l’aise, et je participe davantage au jeu. Xavi m’aide beaucoup. Puis je n’ai jamais gagné le championnat depuis mon arrivée il y a 4 ans, je n’ai jamais été aussi proche de le faire même s’il y a encore du chemin. Si on gagne les trois titres en Espagne, ce serait une saison extraordinaire (la SuperCoupe d’Espagne a déjà été remportée). Concernant la Ligue des Champions, je m’attendais à aller plus loin, c’est sûr, nous verrons la saison prochaine.»

