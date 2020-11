PSG : Florenzi est dithyrambique à propos de Neymar

Arrivé cet été au PSG en provenance de la Roma, Alessandro Florenzi a rapidement su trouver ses marques. Il a d'ailleurs été titularisé sans plus attendre par Thomas Tuchel et n'a plus perdu sa place de latéral droit depuis. Prêté par la Roma avec option d'achat, l'Italien a également su faire son trou dans un vestiaire rempli de stars. Il a d'ailleurs affirmé à RMC que Neymar l'avait particulièrement impressionné depuis sa venue. Il décrit le Brésilien comme un acharné de travail et se montre très rigoureux afin de montrer l'exemple aux autres.

«C’est une belle question, car beaucoup de joueurs m’ont impressionné. Peut-être que celui qui m’a le plus impressionné, c’est Neymar. Quand vous voyez un joueur en match, vous le voyez une fois. Quand vous le voyez à chaque entraînement, son implication, comment il travaille dehors, comment il travaille avec le ballon, chaque jour, comment il veut être un exemple pour les autres… Son engagement sur le terrain, même à l’entraînement, et en match. C’est un leader dont il faut suivre l’exemple. Mais j’aurais pu citer d’autres joueurs », conclut le joueur de 29 ans.