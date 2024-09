Ligue 2 : Metz écrase Martigues, le PFC domine Guingamp, Mendy porte Caen

Rejoint sur le fil par Lorient samedi dernier, le FC Metz a évacué sa frustration dans cette 6e journée de Ligue 2. Les Grenats ont écrasé Martigues 6-0, avec notamment un triplé de Sabaly, et un doublé d’Udol, pour ravir la tête de ce championnat à Bastia. Leader avant le coup d’envoi, le club corse a mené à Dunkerque avant de voir le club local retourner la situation et s’imposer 2-1. Les Maritimes confirment leur bon départ et dépassent leurs adversaires du soir en prenant la 3e place, laissant un Sporting désormais 6e, un point derrière seulement.

Les trois premiers ont le même nombre de points ce soir (12). Entre Metz et Dunkerque se trouve le Paris FC, vainqueur à domicile de Guingamp 2-0. Autres bonnes opérations du soir, les succès d’Annecy et de Pau, respectivement sur Troyes (1-0) et Lorient (1-0). Les deux formations se suivent au classement, elles sont 4es et 5es. À noter également le succès de Caen sur Amiens 2-1 grâce à un doublé de Mendy, qui donne de l’air à des Normands 13es ce soir. Laval est lui allé gagner à Rodez 3-1 après avoir été mené au score.

Les résultats des matchs de 21h :

Caen 2 - 1 Amiens : Mendy (13e, 81e) ; Mafouta (26e)

Annecy 1 - 0 Troyes : Billemaz (11e)

Metz 6 - 0 Martigues : Sabaly (35e, 45e+3, 48e), Udol (37e, 70e), Sané (80e)

Paris FC 2 - 0 Guingamp : J. Lopez (11e), Kebbal (sp 75e)

Pau 1 - 0 Lorient : Mboup (34e)

Ajaccio 2 - 0 Grenoble : Soumano (58e), Jabol Folcarelli (71e)

Dunkerque 2 - 1 Bastia : Bammou (sp 65e), Sekongo (83e) ; Boutrah (36e)

Clermont 1 - 1 Red Star : Baaloudj (10e) ; Benali (65e)

Rodez 1 - 3 Laval : Nkada (15e) ; Tchokounté (sp 76e, 83e), Vargas (85e)