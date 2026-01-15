Menu Rechercher
Le flou persiste autour de la finale de la Coupe de France

Par Josué Cassé
1 min.
Le trophée de la Coupe de France @Maxppp

Où se jouera la prochaine finale de la Coupe de France, prévue le samedi 23 mai ? Pour l’heure difficile de le dire. Malgré plusieurs réunions de travail et la volonté de la Fédération française de football de lever au plus vite le doute entourant la date et le lieu de la finale, aucune décision n’a encore été prise.

Ce jeudi, le président de la FFF Philippe Diallo et son directeur général, Jean-François Vilotte, présents au comité exécutif, ont ainsi assuré que toutes les options restaient sur la table, à savoir organiser la finale le vendredi 22 mai au Stade de France ou délocaliser ce match, le lendemain, en dehors de la région parisienne, que ce soit à Lille ou Lyon.

