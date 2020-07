Le PSG présente ses nouveaux maillots pour 2020/2021

Ce moment était attendu depuis plusieurs mois par les supporters parisiens qui ont déjà pu découvrir la collection training 2020-21 du PSG. Les nouveaux maillots du PSG arrivent enfin et marquent bien le retour du “maillot Hechter”.

Retour aux sources

Le “maillot Hechter” désigne le look du maillot imaginé par Daniel Hechter, célèbre couturier français devenu président du comité de gestion du Paris Saint-Germain en 1973. C’est lui a créé le maillot iconique de la saison 1973/1974 (la saison de la montée en première division) qui se distinguait tout d’abord par son code couleur bleu-blanc-rouge-blanc-bleu (BBRBB). Le bleu et rouge étant les couleurs de la ville de Paris tandis que le blanc, celle de la ville de Saint-Germain-En-Laye. Ensuite, il y avait ce style avec cette large bande centrale rouge entourée de deux liserés blancs et le bleu qui remplissait le reste du maillot.

Un style rappelant le maillot de l’Ajax Amsterdam mais Daniel Hechter avait indiqué que son inspiration était venue de la bande centrale du capot d’une Ford Mustang qu’il avait aperçu dans la rue. «L’inspiration c’est comme la mode, ça vient tout d’un coup. On ne sait pas pourquoi. Dans la rue, j’ai vu une Ford Mustang avec sa bande centrale sur le capot qui se prolonge sur le toit et j’ai transposé ça. J’ai commencé à dessiner et j’ai trouvé cette bande centrale sur le maillot quand, à l’époque, les bandes étaient horizontales. Seul l’Ajax Amsterdam avait une bande centrale ; certains ont d’ailleurs cru que je m’en étais inspiré, ce qui n'était pas le cas”, avait confié le couturier dans “Une histoire populaire du PSG, 1970-2020 : 50 ans de passion», de Paris United.

Une version moderne du maillot de 1973/1974

Le nouveau maillot domicile 2020/2021 du PSG conçu par Nike s’inspire donc grandement de celui concocté par Le Coq Sportif en 1973/1974. On retrouve donc la bande centrale rouge entourée par les deux fines blanches et le bleu marine sur le reste du maillot. On retrouve également le col V croisé blanc entouré de bordures bleu marine et le bord des manches blanches avec une ligne centrale rouge. La grande différence c’est l’ajout d’un imprimé ton sur ton, qui prend la forme d’empreintes digitales sur les épaules et les côtes. Autre élément notable et qui diffère du maillot de 1973/1974, c’est le fait que la bande centrale soit coupée en deux pour inclure le logo du sponsor Accor Live Limitless. À noter aussi l’alignement du logo Nike et du fanion du club avec les bandes blanches ainsi que la présence du drapeau français, en bas à gauche du maillot.

Un maillot extérieur inspiré de ceux de 1996/1997 et de 1997/1998

Le nouveau maillot extérieur des hommes de Thomas Tuchel s’inspire aussi du passé, mais d’une période beaucoup plus proche : le milieu des années 1990. Juste après son succès en Coupe des vainqueurs de coupe en 1996, le club parisien se retrouva une nouvelle fois en finale de l’ancienne C2 en 1996/1997, battu cette fois par le FC Barcelone de Ronaldo. La même année, les partenaires de Raï avaient évolué avec un maillot extérieur blanc avec un design “Hechter”, déjà conçu par Nike, avec un inversement des couleurs entre le bleu et le blanc et la présence d'un col polo bleu marine, tandis que celui de la saison suivante, 1997/1998, était du même acabit, mais légèrement épuré.

On retrouve donc ce même style pour la nouvelle tenue extérieure des partenaires de Mbappé avec les bases du maillot “Hechter” et la bande centrale rouge entourée de bandes bleues et du blanc sur le reste du maillot. La différence vient du col polo bleu, qui arbore deux boutons et la coupure de la bande centrale pour l’intronisation du logo Accor Live Limitless. Le même effet ton sur ton, avec l’imprimé en forme d’empreintes digitales, est intégré sur les épaules et les côtes et le drapeau français demeure aussi présent en bas du maillot.

Les deux nouveaux maillots du PSG seront disponibles dès la semaine prochaine. Selon plusieurs sources du club, les joueurs du PSG devraient inaugurer leur nouveau maillot domicile lors du match amical contre le Celtic Glasgow prévu ce mardi 21 juillet, à 19h au Parc des Princes.

