EdF : Olivier Giroud répond à Mbappé sur son rôle de pivot

«Je joue différemment, on me demande d’autres choses ici qu’on me demande en club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud) qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons.» Cette petite phrase de Kylian Mbappé après le France-Autriche (2-0) du mois de septembre avait fait beaucoup de bruit au PSG. Arrivés au Qatar pour disputer la Coupe du monde, les Bleus se sont retrouvés pour la première fois depuis la dernière trêve internationale mais cette remarque est encore dans les esprits, à tel point qu'Olivier Giroud a réagi aux propos de son coéquipier en conférence de presse.

«J’ai un profil d’attaquant, de "target man" comme on dit en Angleterre, de joueur de déviation. Tout au long de ma carrière, j'ai évolué avec des joueurs qui aimaient bien mon profil parce qu'ils pouvaient s’appuyer sur moi en guise de relais. Sur ce match, on l’a bien fait avec Kylian et avec d’autres partenaires. C’est quelque chose qu’il aime bien. C'est un plus mais on est plusieurs à pouvoir évoluer dans ce registre. Ce sont mes caractéristiques» énumère le joueur de l'AC Milan qui s'apprête à disputer son 3e Mondial.