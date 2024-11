PSG-Lens : Luis Campos ne sera pas sanctionné pour son craquage

C’est une séquence qui a beaucoup tourné ce samedi soir. Les caméras de beIN Sports ont diffusé une vidéo de Luis Campos à la mi-temps du match entre le PSG et Lens. Le conseiller sportif portugais, dans les couloirs du Parc des Princes, a haussé le ton, s’en prenant notamment à des Lensois pour leur dire de se taire. Selon les informations de RMC Sport, les images ont été décortiquées par les délégués avant le rapport du match.

Mais ces derniers n’ont rien trouvé de sanctionnable puisque Luis Campos ne tient aucun propos insultant et ne s’adresse pas non plus à un officiel. Même si la commission de discipline peut factuellement encore être saisie, cela ne devrait pas être le cas et Luis Campos ne sera pas sanctionné pour ce craquage. Une bonne nouvelle pour le PSG.