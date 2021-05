Manchester City veut blinder Raheem Sterling

Bien que Raheem Sterling ait perdu son statut de titulaire au cours de la saison, Manchester City et Pep Guardiola continuent de croire en lui et souhaitent matérialiser cette confiance en lui avec une offre de prolongation. L’attaquant anglais de 26 ans est sous contrat avec les Citizens jusqu’en 2023 et réalise une saison individuelle très intéressante sur le plan des statistiques (14 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues).

D’après le Telegraph, le joueur ne serait pas fermé à cette possibilité, mais attendrait la fin de saison et cet été avant d’entamer les négociations. Si le joueur formé à Liverpool n'a pas encore donné son avis sur la question, la volonté du club est d’ores et déjà connue : blinder Sterling en lui offrant une prolongation longue durée.