Menu Rechercher
Commenter 31
CAN

CAN 2025 : nouvelles révélations sur les malaises des Sénégalais

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Le Sénégal avant la finale de CAN contre le Maroc @Maxppp

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 continue de faire couler de l’encre. Ce jeudi, Krépin Diatta est sorti du silence pour évoquer le mystérieux problème de santé qui l’a touché avant le match et qui l’a contraint à déclarer forfait. Cet après-midi, un autre membre de la Fédération Sénégalaise de Football a pris la parole concernant ce sujet. Il s’agit de Bacary Cissé, président de la Commission Communication de la FSF. Interrogé par TFM, celui qui était présent sur le banc a été clair.

La suite après cette publicité

«J’ai appelé Sadio Mané, et il m’a expliqué que Krépin Diatta avait eu un malaise, puis avait été amené à l’hôpital. C’est par la suite que nous avons su qu’il avait été remplacé dans le onze de départ. Au moment de l’échauffement des joueurs, trois minutes après, j’ai vu Ousseynou Niang faire un malaise. Mayacine m’a dit qu’il présentait les mêmes symptômes que Krépin Diatta. Ce dernier était assis sur une chaise roulante, semblant perdre le contrôle de sa langue. C’était vraiment désastreux. Il a ensuite été conduit à l’hôpital. Pape Matar Sarr, qui s’était échauffé avant la mi-temps, a fait un malaise lui aussi, dans les vestiaires à la pause. Il présentait les mêmes symptômes que Krépin et Ousseynou. C’était compliqué pour Krépin, et pour Pape Matar et Ousseynou, cela semblait encore plus sérieux. C’était vraiment très bizarre.» Nul doute que la FSF cherchera à connaître les raisons de ces défaillances.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (31)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Sénégal
Krépin Diatta

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Sénégal Flag Sénégal
Krépin Diatta Krépin Diatta
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier