CAN 2025 : nouvelles révélations sur les malaises des Sénégalais

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 continue de faire couler de l’encre. Ce jeudi, Krépin Diatta est sorti du silence pour évoquer le mystérieux problème de santé qui l’a touché avant le match et qui l’a contraint à déclarer forfait. Cet après-midi, un autre membre de la Fédération Sénégalaise de Football a pris la parole concernant ce sujet. Il s’agit de Bacary Cissé, président de la Commission Communication de la FSF. Interrogé par TFM, celui qui était présent sur le banc a été clair.

«J’ai appelé Sadio Mané, et il m’a expliqué que Krépin Diatta avait eu un malaise, puis avait été amené à l’hôpital. C’est par la suite que nous avons su qu’il avait été remplacé dans le onze de départ. Au moment de l’échauffement des joueurs, trois minutes après, j’ai vu Ousseynou Niang faire un malaise. Mayacine m’a dit qu’il présentait les mêmes symptômes que Krépin Diatta. Ce dernier était assis sur une chaise roulante, semblant perdre le contrôle de sa langue. C’était vraiment désastreux. Il a ensuite été conduit à l’hôpital. Pape Matar Sarr, qui s’était échauffé avant la mi-temps, a fait un malaise lui aussi, dans les vestiaires à la pause. Il présentait les mêmes symptômes que Krépin et Ousseynou. C’était compliqué pour Krépin, et pour Pape Matar et Ousseynou, cela semblait encore plus sérieux. C’était vraiment très bizarre.» Nul doute que la FSF cherchera à connaître les raisons de ces défaillances.