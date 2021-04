Rennes repart à l'attaque pour Jovane Cabral

La suite après cette publicité

Et si, deux ans après avoir attiré Raphinha (24 ans, aujourd'hui à Leeds) dans ses filets, le Stade Rennais chipait un nouvel ailier au Sporting CP ? La question mérite d'être posée au vu des informations en provenance du Portugal. Selon Record, le club breton s'est en effet renseigné sur la disponibilité de Jovane Cabral (22 ans) en vue du prochain mercato d'été. Un retour de flamme puisque les Rennais étaient déjà venus aux nouvelles pour l'attaquant l'été dernier.

Et toujours d'après le quotidien sportif lusitanien, le n° 77 des Leões a fait savoir qu'il étudierait très attentivement une éventuelle proposition rennaise, et ce, malgré un contrat courant jusqu'en juin 2023. L'attaquant, auteur d'un bon exercice 2019/20 (6 réalisations en Liga NOS), a clairement perdu en influence dans les choix de Ruben Amorim (5 titularisations seulement en Liga NOS) et ne serait donc pas contre un départ.

Le Sporting demande 10 M€

Une position qui pourrait finalement arranger son club puisque, si l'on en croit l'édition du jour de O Jogo, les Lisboètes sont prêts à s'en séparer cet été. Un temps disposés à le prolonger, ils considèreraient désormais que le temps est sans doute venu de lui ouvrir la porte, histoire de faire entrer quelques liquidités bienvenues dans les caisses.

Mais pas question de le brader, au regard de ses qualités (6 réalisations toutes compétitions confondues cette saison, dont un doublé contre le FC Porto en demi-finale de Coupe de la Ligue). S'il dispose d'une clause libératoire fixée à 60 M€ dans son bail, le natif d'Assomada pourrait être transféré pour un montant avoisinant les 10 M€, explique la publication sportive portugaise. Rennes est fixé. À Florian Maurice de trancher.