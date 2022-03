FC Barcelone-Galatasaray : les compositions officielles

Le Barça accueille Galatasaray en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa (un match à suivre en direct commenté sur FM à 21h). Pour cette affiche, Xavi doit composer avec plusieurs absences comme celles d'Ansu Fati ou Sergi Roberto (blessés) ou encore Gavi (suspendu). Dani Alves, pas inscrit sur la liste européenne, n'est bien entendu pas dans le onze et il est remplacé par Dest. Outre ce changement, Xavi a apporté trois modifications par rapport à l'équipe qui s'est imposée à Elche, dimanche. Busquets, Dembélé et Aubameyang sont sur le banc au profit de Nico, Adama Traoré et Depay.

Côté turc, un forfait à signaler : Arda Turan. Pour le reste, c'est du quasi classique hormis devant. Bafétimbi Gomis est remplaçant, c'est Mostafa Mohamed qui démarrera en pointe dans le 4-2-3-1 de Galatasaray. À noter également la titularisation de Ryan Babel en tant qu'ailier droit. Sofiane Feghouli sera lui capitaine.

Les compositions officielles :

FC Barcelone : Ter Stegen - Dest, Araujo, García, Alba - Nico, De Jong, Pedri - Traoré, Depay, Torres

Galatasaray : Iñaki Peña - Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt - Kutlu, Antalyali - Aktürkoglu, Feghouli, Babel - Mohamed