Brentford : Christian Eriksen va rejouer en Premier League ce week-end

Bonne nouvelle pour les fans de Christian Eriksen : le milieu offensif danois s'apprête à refouler la pelouse d'un stade de football professionnel. L'international aux 109 capes (36 buts) avait fait peur au monde du football lorsqu'il s'était écroulé en convulsant lors du premier match de sa sélection lors de l'Euro l'été dernier. Tout le monde a eu peur d'abord pour sa vie, puis pour sa carrière une fois qu'il était tiré d'affaire. Personne n'aurait imaginé le revoir de sitôt sur un rectangle vert. Pourtant, Brentford a eu le courage et la bonté de croire en lui.

Arrivé cet hiver chez le promu anglais, le champion d'Italie en titre avec l'Inter s'apprête donc à disputer ses première minutes sous ses nouvelles couleurs, dans un championnat qu'il connaît bien puisqu'il y a passé sept ans à Tottenham (2013-2020). Son entraineur Thomas Frank a annoncé en conférence de presse qu'il donnerait du temps de jeu au joueur de 30 ans face à Newcastle : «Christian Eriksen sera dans l'équipe et il entrera sur le terrain demain. C'est un grand jour pour nous tous, mais surtout pour Christian et sa famille.»

"@ChrisEriksen8 will be in the squad and he will get on the pitch tomorrow. It’s a big day for all of us but especially Christian and his family" 🙏



An early line from Thomas Frank's pre-Newcastle press conference#BrentfordFC #BRENEW pic.twitter.com/yQfR9cw7J0