Les coulisses du prêt de Julien Faubert au Real Madrid

Julien Faubert fait partie des Français ayant porté un jour le maillot du Real Madrid. Il a été prêté par West Ham lors de la deuxième partie de la saison 2008/2009. Une arrivée au club merengue qui a étonné à l'époque. Les observateurs du football n'en revenaient pas tout comme l'agent de Julien Faubert, Yvan Le Mée. Ce dernier a reçu pendant le mercato un appel d'un représentant du Real Madrid. Un coup de téléphone qu'il n'a pas pris au sérieux.

« Je lui ai dit que j'avais un match important à préparer et je n'ai pas le temps pour ces conneries », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le Daily Mail. Il suit : « J'ai éteint mon téléphone, nous avons joué le match et après, j'ai allumé mon téléphone et j'ai vu environ 30 messages texte et 50 messages vocaux. C'est alors que j'ai su que c'était sérieux. » Julien Faubert était le choix numéro deux du club merengue mais la piste prioritaire menant à Antonio Valencia ne s'est pas concrétisée. Au final, le Français a été prêté et n'aura disputé que deux matches avec les Merengues.