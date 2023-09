L’équipe marocaine va faire don de ses primes à la CAN pour les victimes du tremblement de terre

Les gestes de solidarité se multiplient après le terrible tremblement de terre qui a frappé le Maroc samedi, faisant plus de 2900 morts et 5000 blessés d’après le dernier bilan officiel. Les joueurs de la sélection marocaine continuent de venir en aide aux victimes. Après avoir donné leur sang, les Lions de l’Atlas ont révélé qu’ils allaient faire don de leurs primes de la prochaine CAN, qui se tient en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février.

La suite après cette publicité

«Nous partageons votre douleur et nous sommes à vos côtés. Les joueurs et le personnel technique de l’équipe nationale feront don de toutes leurs primes de match jusqu’à la Coupe d’Afrique (des Nations). Nos cœurs sont avec toutes les victimes», affirme Romain Saiss sur les réseaux sociaux. La fédération marocaine avait déjà annoncé que les recettes de la rencontre amicale prévue à Bollaert à Lens entre le Maroc et le Burkina Faso allaient être reversées aux victimes du séisme.