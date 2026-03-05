Menu Rechercher
Hakim Ziyech inscrit un but fantastique avec le WAC Casablanca

Par Tom Courel
1 min.
Hakim Ziyech avec le Maroc @Maxppp

Hakim Ziyech semblait dans l’ombre, le revoilà dans la lumière sous la tunique du WAC Casablanca. Dans son jardin, face à l’AS Far mardi soir, le milieu offensif marocain de 32 a inscrit un but sensationnel lors de la 9e journée de Botola Pro (première division marocaine). Alors que les siens étaient menés d’un but avant la demi-heure de jeu, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a frappé le ballon du pied gauche à l’entrée de la surface en le déposant parfaitement dans la lucarne du portier adverse. Battu et écœuré, il n’a rien pu faire pour dévier le coup de canon.

ᴍᴏᴜɴᴛᴀᴋʜᴀʙ ғᴏᴏᴛ 🇲🇦
Hakim Ziyech, 𝗕𝗨𝗧𝗘𝗨𝗥 face à l’AS FAR en championnat. 🇲🇦🔥

𝗟𝗘 𝗕𝗨𝗧 𝗗𝗘 𝗙𝗢𝗨𝗨𝗨𝗨 🤯
Malgré la défaite de Casablanca à Mohammed V en seconde période (1-2), l’actuel deuxième du championnat marocain sait qu’il peut compter sur ce bijou pour continuer à faire battre les cœurs des supporters. Cependant, durant la soirée, un point noir reste à souligner puisque Ziyech est sorti sur blessure et des examens médicaux devront révéler la gravité de celle-ci…

