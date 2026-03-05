Hakim Ziyech inscrit un but fantastique avec le WAC Casablanca

Hakim Ziyech semblait dans l’ombre, le revoilà dans la lumière sous la tunique du WAC Casablanca. Dans son jardin, face à l’AS Far mardi soir, le milieu offensif marocain de 32 a inscrit un but sensationnel lors de la 9e journée de Botola Pro (première division marocaine). Alors que les siens étaient menés d’un but avant la demi-heure de jeu, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a frappé le ballon du pied gauche à l’entrée de la surface en le déposant parfaitement dans la lucarne du portier adverse. Battu et écœuré, il n’a rien pu faire pour dévier le coup de canon.

Malgré la défaite de Casablanca à Mohammed V en seconde période (1-2), l’actuel deuxième du championnat marocain sait qu’il peut compter sur ce bijou pour continuer à faire battre les cœurs des supporters. Cependant, durant la soirée, un point noir reste à souligner puisque Ziyech est sorti sur blessure et des examens médicaux devront révéler la gravité de celle-ci…