L'Inter Milan met officiellement Christian Eriksen sur la liste des transferts

D'un mercato hivernal à l'autre. En s'engageant pour l'Inter Milan en janvier dernier à six mois de la fin de son contrat avec Tottenham, le milieu danois Christian Eriksen pensait avoir fait le bon choix. Il venait en effet renforcer une équipe bien lancée en Serie A, prête à lâcher 20 M€ pour le recruter plutôt que d'attendre quelques mois supplémentaires pour l'accueillir gratuitement. Malheureusement, la greffe n'a jamais pris entre l'élégant milieu, qui a tant régalé chez les Spurs, et le schéma particulier d'Antonio Conte.

Semaine après semaine, les Italiens pouvaient constater qu'Eriksen n'y parvenait pas, n'arrivait pas à se fondre dans le moule intériste. Régulièrement mis sur le banc de touche (38 matches avec l'Inter, 16 titularisations), il n'a pas su redresser la barre et exprimait sa frustration lors des trêves internationales. Dès lors, les rumeurs d'un départ ont fleuri et la fin de l'histoire devenait inévitable. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs, Eriksen va bel et bien changer d'écurie durant le mercato hivernal.

Marotta annonce le départ d'Eriksen

C'est même le directeur sportif de l'Inter Milan, Beppe Marotta, qui l'a annoncé au micro de Sky Italia ce mercredi, juste avant le début de la rencontre face au Hellas Vérone. « Oui, je peux confirmer que Christian Eriksen est sur la liste des transferts. Il va partir en janvier. Il ne rentre pas dans nos plans et il a eu des difficultés ici à l'Inter. Je pense qu'il est normal qu'il puisse partir pour trouver plus d'espace ailleurs ».

C'est donc officiel, Eriksen quittera l'Inter Milan lors de ce mercato hivernal. Sous quelle forme ? Marotta ne l'a pas précisé, mais l'Inter sera l'un des agitateurs de ce marché, qui s'annonce par ailleurs plutôt morne. Des clubs de Premier League sont cités depuis plusieurs semaines comme intéressés par un retour du Danois de 28 ans, qui est sous contrat à Milan jusqu'en juin 2024. Le PSG fait également partie des courtisans selon la presse italienne.