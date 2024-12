OL - Eintracht Francfort : compositions officielles

Ce jeudi, la 6e journée de Ligue Europa offre un sacré duel entre l’Olympique Lyonnais et l’Eintracht Francfort. A domicile, les Gones s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Lucas Perri qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ainsley Maitland-Niles, Duje Caleta-Car, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Corentin Tolisso et Nemanja Matic se retrouvent dans l’entrejeu avec Rayan Cherki un cran plus haut. Ernest Nuamah et Malick Fofana accompagnent Alexandre Lacazette en attaque.

De leur côté, les Allemands s’articulent dans un 3-5-2 avec Kevin Trapp dans les cages derrière Tuta, Robin Koch et Arthur Theate. Nnamdi Collins et Niels Nkounkou assurent les rôles de pistons alors qu’on retrouve Ansgar Knauff, Mahmoud Dahoud et Farès Chaïbi au milieu du terrain. Devant, Hugo Ekitike est associé à Mario Götze.

Les compositions

Olympique Lyonnais : : Perri - Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico - Matic, Tolisso - Nuamah, Cherki, Fofana - Lacazette

Eintracht Francfort : Trapp - Tuta, Koch, Theate - Collins, Knauff, Dahoud, Chaïbi, Nkounkou - Ekitike, Götze