PSG : le Real Madrid augmente son offre pour Kylian Mbappé !

« Si quelqu’un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra. Mais on a créé un rêve avec nos joueurs cet été, et on ne laissera personne le détruire. On considère l’offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd’hui. On doit aussi une partie de cet argent à Monaco et on considère que la proposition n’est pas suffisante ». Mercredi après-midi, Leonardo confirmait l'existence d'une offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé, estimée à 160 millions d'euros.

Ce matin, les médias espagnols affirmaient que les Merengues allaient tenter de boucler ce dossier au plus vite, espérant même annoncer le transfert... demain ! Cependant, le Paris Saint-Germain ne compte logiquement pas se laisser faire et veut mener la vie dure à Florentino Pérez. Ce dernier est bien conscient qu'il risque de devoir signer un chèque un peu plus important.

Le Real Madrid est prêt à monter jusqu'à un certain prix

Justement, Sky Sports dévoile que le Real Madrid a formulé une deuxième offre ce jeudi. Cette deuxième proposition est de 170 millions d'euros, soit 10 millions d'euros de plus que la première. De son côté, Le Parisien va plus ou moins dans ce sens et dévoile que l'écurie de Liga est prête à aller jusqu'aux 180 millions d'euros pour le joueur formé à l'AS Monaco.

Un montant qui correspond plus ou moins à son prix d'achat d'il y a quatre ans. Suffisant pour satisfaire la direction parisienne ? Selon plusieurs médias depuis hier, le club de la capitale française attend au moins 200 millions d'euros pour le joueur, qui devrait aussi rapporter 35 millions d'euros à l'AS Monaco. Affaire à suivre...