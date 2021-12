PL : Burnley - Watford reporté pour cause de Covid-19

Initialement prévu ce soir à 20h30, le match entre Burnley et Watford n'aura finalement pas lieu aujourd'hui. En effet pour cause de cas de Covid-19, la rencontre a été reportée à une date indéterminée.

«C'est avec regret que le conseil d'administration de la Premier League a reporté le match à domicile du Burnley FC contre le Watford FC, qui doit se jouer ce soir (mercredi 15 décembre) à 19h30 (20h30 en France ndlr). La décision a été prise à la suite des conseils des conseillers médicaux en raison d'une épidémie de COVID-19 en cours au sein de l'équipe de Watford. En conséquence, le club dispose d'un nombre insuffisant de joueurs de l'équipe première disponibles pour participer au match» a annoncé Watford dans un communiqué.

The Premier League has confirmed that this evening's game against Burnley has been postponed due to a COVID-19 outbreak within the squad. #BURWAT