Real Madrid : Karim Benzema lance le Clasico face au FC Barcelone

Arrivé au Real Madrid en 2009, Karim Benzema (33 ans) va connaître un nouveau Classico ce samedi face au FC Barcelone. L’attaquant français sait à quel point cette confrontation est importante, cette saison encore plus au vu de l’écart entre les deux clubs au classement (2 points) et alors que la fin de saison approche à grands pas. Le vainqueur de ce match prendra une option supplémentaire vers le titre, et l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais en est bien conscient.

La suite après cette publicité

«Pour moi, le Clasico est le plus grand match du monde. Mais pas que pour moi, pour tout le monde. Il y a une histoire incroyable entre ces deux clubs, c'est toujours un match décisif. Comme toujours, ça va être un match difficile contre une équipe qui aime avoir le ballon. Mais on aime aussi avoir le ballon. On doit aller sur le terrain pour gagner, car c'est une finale pour nous. Ils aiment avoir la possession, ils ont un bon gardien et ils ont Messi. Il est tellement important pour Barcelone, sur tous les points», a-t-il expliqué à travers une vidéo réalisée par le championnat espagnol. Le Real Madrid va en effet devoir faire attention à l'international argentin qui marche sur l'eau en ce moment.